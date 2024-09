Luego del terrible accidente vehicular del cual fue víctima el pasado lunes en la madrugada en la Autopista del Sol, la situación fue muy compleja para el golero, Cristóbal Campos Véliz.



En la oportunidad se habló de la pérdida del pie derecho, pero los doctores de la ex Posta Central lograron someterlo a una compleja cirugía para reimplantar la extremidad del ex entretubos de Universidad de Chile.



No obstante, los médicos intentaron todo lo posible y es por eso que el jugador de San Antonio Unido, quien fue trasladado a la Clínica BUPA hace un par de días, se le realizaron múltiples operaciones. Pese a los esfuerzos, no se pudo ir contra lo inevitable.



Y es así como este viernes, se le practicó una nueva cirugía, esta vez para amputar definitivamente aquella parte de su cuerpo en cuestión y es que no se pudo lograr el correcto circuito sanguíneo, pese a que se agotaron todos los esfuerzos desde el punto de vista médico.

Presidente de San Antonio: “Es lamentable”

Fue el presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee quien confirmó la noticia en declaraciones que reproduce Diario La Tercera y confesó cómo se llevó a cabo la cirugía de este tarde.

“A Cristóbal le amputaron parte del pie derecho. Es lamentable, pero lo apoyaremos en todo lo que viene”, confesó el timonel del cuadro del SAU, que era donde se desempeñaba el golero.

El mismo matutino resumen que el futbolista fue sometido a ocho operaciones, todas con la intención de poder salvar la totalidad de su extremidad. La información se manejó con mucho cuidado para cuidar la integridad de Campos y de su familia.

Desde acá, toda la energía al oriundo de Lonquén, quien ahora se juega su partido más complejo. Fuerza, Cristóbal!!!