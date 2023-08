Universidad de Chile no da pie con bola en el presente Campeonato Nacional. Los dirigidos por Mauricio Pellegrinoacumulan cuatro derrotas consecutivas y se comienzan a enredar en la parte media de la tabla de posiciones.

Los malos resultados obtenidos en las últimas fechas tienen a los hinchas del Romántico Viajero preocupados de cara al futuro del elenco universitario en el torneo local.

Pero, si hay algo que se ha hecho habitual en los diversos partidos del cuadro bullanguero y que ha llamado la atención de los simpatizantes azules ha sido la gran cantidad de bloopers desde el arribo del DT trasandino al Centro Deportivo Azul, tal es el caso del paupérrimo cambio de frente de Yonathan Andía.

La U sigue sumando errores que llaman la atención de los hinchas | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

A raíz de esta situación, en Bolavip Chile te traemos los tres bloopers que han marcado la era Pellegrino:

TIRO LIBRE A LAS NUBES DE LEANDRO FERNÁNDEZ

Universidad de Chile contra Palestino. Corría el minuto 69′ y desde aproximadamente 30 metros, el ex Independiente quiso sorprender al arquero rival César Rigamonti con un tiro libre, pero este salió demasiado elevado y muy lejos del arco, jugada que fue fuertemente criticada por los fanáticos de la U en redes sociales.

EL CÓRNER DE DARÍO OSORIO ANTE MAGALLANES

Magallanes versus Universidad de Chile. Tiro de esquina en el primer tiempo. Darío Osorio agarra con determinación el balón y lo envía con un fuerte disparo con la pierna izquierda al extremo opuesto de la cancha.

EL CAMBIO DE FRENTE DE YONATHAN ANDÍA

Universidad de Chile ante O’Higgins. El lateral derecho Yonathan Andía propinóun cambio de frente que no demoró nada en hacerse viral, pero no por la calidad, si no porque el balón terminó en un lateral para el rival al lado del banderín del córner.