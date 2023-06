Universidad de Chile queda fuera de la Copa Chile a manos de O’Higgins en lanzamientos penales, luego del tiro mal pateado por parte de Nicolás Guerra que fue atajado por Ignacio González. Héctor Tito Awad no se guarda nada y destruye a Mauricio Pellegrino por la eliminación.

El rostro vigente de La Magia Azul no se guarda nada de nada y destruye absolutamente lo realizado por el técnico argentino, quien sufre su primer gran fracaso en el fútbol chileno

“Un desastre. Creo que es lo mismo de siempre. Por donde se le busque no hay mejora. Empieza la Copa Chile, juega con O’Higgins y la responsabilidad de ser superior es de la U. Nunca fueron superiores. Para mí, Pellegrino es el gran culpable de todo esto“, expresó el comunicador.

Tito Awad condena en duros términos a Mauricio Pellegrino por el mal planteamiento de la U (Photosport)

El experimentado comentarista deportivo siente que Pellegrino debió haber usado a algún delantero más. “¿Por qué no vistió a Huerta si no tenía a otro delantero. No tenía más. ¿Cómo no viste a Huerta? Es un absurdo. Habría abierto la banda, hubiese encarado a Antonio Díaz que puede ser nuestro lateral”.

Eso no es todo. Awad también critica la poca muñeca de Pellegrino a la hora de realizar cambios. “Metió a Osorio por Morales como lateral volante. Un desastre, una melcocha“, añadió.

El remate de Awad es único y se lanza con todo contra el Pelle. “Qué trabaje la definición. Si la defensa está firme, bueno, que trabaje la parte de mediocampo hacia arriba. Nosotros no hacemos más de un gol por partido y dos cuando estamos con raja (sic)”, finalizó.