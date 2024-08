Tito Awad entró en éxtasis tras el triunfo de Universidad de Chile sobre O’Higgins. El reconocido periodista azul le mandó un duro mensaje a los críticos del equipo de Gustavo Álvarez. También defendió a Gabriel Castellón.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el comunicador se lanzó contra quiénes cuestionaban la capacidad del cuadro azul. Para él, no hay equipo como el universitario en el actual torneo nacional.

“Siempre he confiado en el equipo. Esto es un tapabocas para todos los hocicones que decían que la U está en declive. Fue maciza la actuación, también un tapabocas para todos los hocicones que decían que Gabriel Castellón no puede ser arquero para la U”, comenzó señalando.

En dicha línea, destacó al portero azul, asegurando: “O’Higgins no empató por Castellón, no falló nunca. En la U no hubo puntos bajos. Uno se chorea en los primeros 45 minutos por los goles que perdimos, pero bueno…”.

Tito Awad quedó más que conforme con la victoria de Universidad de Chile.

“Esta es la U”

Finalmente, Tito Awad se refirió a la campaña de Universidad de Chile. Para él, los azules a veces carecen de finiquito, pero es innegable la calidad del cuadro de Gustavo Álvarez.

Es más: se animó a pedir un reconocimiento por el actual líder del torneo nacional. A 10 fechas de la finalización del torneo, el cuadro universitario se ilusiona con su corona número 19.

“Se terminó en una jornada completa y 40 puntos. A callar la boca toda la gente, esta es la U, esta es la puntera. Se mantiene durante todo el año puntera, a excepción de una fecha. Es como para que algunos lo comiencen a reconocer”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Cobreloa. Se disputará el viernes 23 de agosto, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.