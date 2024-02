Universidad de Chile tiene en el foco sumar a varios refuerzos y figuró el nombre de Eduardo Vargas como un posible retornado al fútbol chileno. Sin embargo, está difícil la vuelta del delantero.

El comunicador Tito Awad tiene deseos de ver a Edu Vargas de retorno en Universidad de Chile, pero es cauteloso.

Incluso, la voz de “La Magia Azul” revela en qué está la situación del delantero con la U en la actualidad.

“Sí, sería bueno verlo en algún momento, pero no han pensado en traerlo, no han pensado en gastar el dineral que cobran estos jugadores, porque muchos dicen que se vienen por amor y lo he dicho muchas veces”, explicó Awad en Bolavip.

Edu Vargas no está en la mira de la U para el 2024 (Getty Images)

Incluso, Awad desliza posibilidades respecto a lo que podría pasar con Eduardo Vargas y otro aliado de él.

“La U tiene pensado repatriar en algún momento a Vargas y al Príncipe Charles Aránguiz, pero no ahora”, añadió.

¿Cuándo volvería Eduardo Vargas y Charles Aránguiz a la Universidad de Chile?

Eduardo Vargas tiene claro que si su retorno se da a Chile es a la U o a Cobreloa, aunque en el cuadro loino dejaron claro que no volverá por lo pronto.

Awad deja en claro las intenciones de Azul Azul con el Edu, que está “cortado” en el Atlético Mineiro en Brasil.

“La U tiene pensado repatriar a Vargas y al Príncipe Aránguiz, pero no ahora. No está dentro de los planes ahora ni menos antes de la cuarta fecha”, develó.

En el cierre, Awad lanzó la última bomba. “Sí podría ser a mitad de año, uno de los dos”, finalizó.

¿Qué clubes tienen en la mira a Eduardo Vargas en el mercado de pases?

Eduardo Vargas no será tomado en cuenta por Luiz Felipe Scolari en el Minero por lo que hay varios equipos que lo tienen en la mira en el mercado de pases.

El Bahía y Fortaleza de Brasil preguntaron por el delantero, mientras que en México están atentos a la situación de Edu.