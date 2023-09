Universidad de Chile está sumido en la crisis y no ha conquistado victorias desde 8 de julio. De ahí en adelante, tras vencer a Huachipato por 2-1, la U suma 7 derrotas y un empate en el fútbol chileno. Sin duda, una época negra para los dirigidos por Mauricio Pellegrino y que tiene en cólera a Tito Awad.

El acérrimo hincha de la U y cabeza de “La Magia Azul” está enrabiado, dolido y sin esperanza ya en el DT azul. Con su estilo deslenguado, Tito Awad siente que ya no puede continuar más el proceso de Pellegrino.

“Con Pellegrino no tenemos más que hacer. Por ende, estaríamos más cerca de quedarnos por ahí en la tabla y si siguen subiendo los otros, nos vamos a complicar de nuevo. Hace dos meses debió irse del club y hace dos meses pedí su renuncia, pero no la ha presentado”, expresó Awad.

Mauricio Pellegrino no encuentra la forma de la U (Photosport)

Awad es claro en lo que él dice respecto a lo de Pellegrino y no lo quiere ver más al mando del equipo. “Leí que lo quieren renovar para el 2024. No sé en que país están viviendo estos caballeros, en Marte. Con Pellegrino de fútbol, nada, no tenemos nada que hacer“, añadió.

Sin duda, como fanático azul, Awad sufre totalmente por la hecatombe de la U en el torneo. “A la U le llegaron 5 refuerzos de nivel chilenos y cómo nunca tenía 5 juveniles realmente con proyección. Plantel, no le faltaba. ¿Por qué lo digo? Me puedes decir que no tenemos plantel al lado de Colo Colo, que lo dudo. Católica, tampoco. ¿Pero podemos perder con Magallanes? ¿Tenemos menos plantel que Magallanes o que Copiapó?”, adicionó.

¡Basta de Pellegrino!

Tito Awad ya no aguanta más al estratega de la U, que está en la caída libre y no logra sacar trote al plantel. El comentarista deportivo siente que acá el único gran responsable es Pellegrino.

“Hemos perdidos con todos los que están abajo de nosotros. Aquí, hay un problema de técnico. Él se tiró un balazo en los pies, porque dijo un técnico es el que le saca rendimiento a los jugadores y a qué jugador le ha sacado rendimiento a ninguno. La responsabilidad es de él“, añadió.

El comunicador azul es claro y remata a Pellegrino. “No puede usar 7 esquemas en el año y tampoco cambiar a jugadores que no salían y ahora ni los llama como Palacios y Poblete. Los jugadores no saben qué hacer“, terminó.

¿Hace cuantos partidos que la U no gana en Primera División?

La Universidad de Chile hace 8 partidos que no sabe de victorias en la Primera División. La última victoria fue en julio pasado ante Huachipato. De ahí en adelante, los azules registran 7 caídas y un empate con Mauricio Pellegrino en la banca.