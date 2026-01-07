Universidad de Chile continúa afinando los últimos detalles de su plantel de cara a la temporada 2026, en un mercado de fichajes marcado por una fuerte renovación ofensiva y por decisiones de Francisco Paqui Meneghini que no han estado exentas de polémica entre hinchas azules.

La llegada de nombres como Eduardo Vargas, sumado a los intentos por reforzar el ataque con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, generó una sobrepoblación en la zona ofensiva, escenario que inevitablemente abría la puerta a salidas importantes dentro del plantel.

En ese contexto, la partida de Leandro Fernández sorprendió a parte de la hinchada azul, considerando el cariño que logró construir en el público, pese a un último año marcado por un bajo rendimiento.

Leandro Fernández alcanzó a disputar 100 goles con la camiseta de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Tito Awad opina de la partida de Leandro Fernández de la U

Uno de los que abordó sin rodeos la salida del atacante argentino fue Héctor Tito Awad, panelista de La Magia Azul, quien en conversación con Bolavip Chile entregó una mirada dura pero directa sobre el ciclo de Fernández en la U.

“Me duele, me da pena porque lo estimo, es un buen chato, pero fue cero aporte. Jugó dos partidos bien en todo el año”, señaló Awad.

Además, el comunicador agregó que “a mí me llamó la atención que la U se sobrepoblara en la parte ofensiva pensando que llegaba Rivero, Lucero, Vargas. La veía venir que alguien se iba a ir pero no pensaba que Fernández. Me da tristeza por lo del Lea porque quería terminar en la U pero es así no más. Yo creo que Paqui se va a llevar una rechifla porque Leandro es querido por la hinchada”

En esa línea, también anticipó un posible costo emocional para el cuerpo técnico. “Yo creo que Paqui se va a llevar una rechifla porque Leandro es querido por la hinchada”, agregó, poniendo el foco en la reacción del público azul.

Finalmente, Awad explicó por qué, desde lo futbolístico, Fernández había quedado sin espacio. “Yo creo que Fernández no tenía lugar. Assadi por la izquierda y el reemplazo es Nacho Vásquez, como centro atacante tiene de sobra y por derecha no es el puesto del Lea y ahí está Guerrero. Entonces no tenía cabida”, concluyó.

Así, la salida de Fernández marca el cierre de un ciclo que genera sensaciones encontradas en el Romántico Viajero, entre la frialdad del análisis deportivo y el vínculo emocional que el jugador logró construir con la hinchada.

