Universidad de Chile tiene un importante compromiso este domingo cuando, en el Estadio Nacional, tenga que recibir la visita de Deportes Limache en un partido válido por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026.

Francisco ‘Paqui’ Meneghini no tiene margen de error en los azules y necesita con urgencia los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y, además, llegar en buen pie al Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

Tito le entrega un ultimátum a Paqui. | Foto: Photosport

Uno que se mostró escéptico de cara al domingo fue Tito Awad, quien en diálogo con Bolavip Chile manifestó que “No entiendo los cambios. Altamirano jamás va a ser un doble 5, ni ahora ni nunca. Entonces, ¿para qué trajo a Romero?”.

Awad le entrega la fórmula al ex entrenador de O’Higgins para que encuentre el éxito en los azules: “Que juegue con Romero y Poblete, soltando un poco a Aránguiz y que deje a tres puntas en el ataque”.

En el cierre, incluso, le entrega un ultimátum a Paqui por la presencia de Lucas Romero: “Esto de no querer poner a Romero es un capricho. Que me de las explicaciones, que diga que no le sirva el fútbol de él. Yo no soy amigo de Romero ni nada, pero le vi 45 minutos y lo vi mejor que todos los demás”, cerró.

En síntesis

