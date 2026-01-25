Universidad de Chile sufrió un duro traspié en su primer partido oficial de la temporada, donde el equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini no se encontró dentro de la cancha y sufrió una fea caída por 0-3 ante Universitario de Perú.

Uno que es voz autorizada para hablar de los azules es Tito Awad, histórico comunicador de la U quien en diálogo con Bolavip Chile largó: “Este partido no me iba a revelar nada especial. Se corría el riesgo por ser el primer partido de que pasara lo que pasó. Los peruanos eran bastante buenos”, dijo.

A Tito Awad no le gustó la posición de Assadi en la cancha. | Foto: Photosport

Awad lanza su primera gran crítica a Paqui: “Prometí no juzgar a la U por este partido y no lo haré. Nos comimos una boleta y si tengo que decir algo, me molestó mucho el 3-1 arriba con Vargas por izquierda, Altamirano por derecha y Assadi como 10”.

“Se perdió todo el tiempo que estuvo en la U hasta que lo pusieron de puntero. Eso no me gustó para nada, pero era el riesgo que se corría”, complementó sobre el partido que hizo Lucas Assadi y su crítica a Paqui por ubicarlo en ese lugar.

Lo cierto es que Universidad de Chile dejó una fea imagen en Perú, pero en 5 días más tiene la oportunidad perfecta para lavar heridas cuando tenga que enfrentar a Audax Italiano por la Fecha 1 de la Liga de Primera 2026.

