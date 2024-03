Universidad de Chile venció a Colo Colo y ello provocó sospecha en algunos seguidores de antiguos dichos. Es que sí, algunos confían plenamente en creencia de antaño: equipo que vence a los albos pierde a la siguiente fecha. Para Tito Awad ello no regirá para los azules en el duelo contra O’Higgins y confía plenamente en conseguir la victoria.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista se desmarcó de cualquier mufa para la U. Sin temor alguno, expresó que el viejo dicho “club que le gana a Colo Colo pierde al otro partido” no aplicará para la U. ¿La razón? Está encantando con el desempeño del entrenador Gustavo Álvarez.

“Esta vez no creo, porque ya rompimos la maldición de la ruca y no va a ser efectivo el dicho. La U juega contra O’Higgins, buen equipo que hace tiempo no le ganamos de local. Tenemos un DT demasiado inteligente como para no ganar este partido de local”, comenzó indicando.

En dicha línea, el comunicador -fanático de Universidad de Chile- aseguró sobre el DT azul: “Analizó los cuatro partidos de O’Higgins, imagínate cómo estudia el hombre. Le apuntaron los caballeros (dirigentes)”.

Universidad de Chile venció a Colo Colo en el Superclásico.

La discriminación contra Universidad de Chile

Finalmente, Tito Awad se refirió a una posible discriminación contra la U por parte de las autoridades por los aforos autorizados. Lo descartó tajantemente, aunque sí cree que a los azules se les mide con otra vara a la hora de los problemas.

Yo creo que hay discriminación en general, pero no en lo que corresponde al aforo. Debemos ir tranquilamente agrandándolo. Estoy de acuerdo, nos subieron un poquito el aforo y estoy tranquilo. Hay discriminación, pero en otras cosas: sanciones, castigos. El aforo me parece bien, 35 mil personas. En dos fechas más podremos tener los 40 mil si no seguimos portando bien”, cerró.

¿Cuándo juega la U?

La U jugará ante O’Higgins este sábado 16 de marzo. Con 35 mil hinchas presentes, el equipo de Gustavo Álvarez se medirá ante los rancagüinos, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.