Tito Awad es pura felicidad con este arranque imparable de la Universidad de Chile que ya tiene cuatro victorias en fila en el inicio del torneo. El reconocido hincha azul consideró que no se jugó del todo bien en el triunfo por 1-0 ante O’Higgins, pero resaltó la forma cómo se sacó adelante el encuentro.

“No se jugó del todo bien hoy día. Enfrentamos a un equipo que es muy moderno como O’Higgins. Nos tuvo a maltraer en algunos momentos, nos cortó los circuitos. Creo que la llave maestra fue el golazo de Maxi, eso abrió las compuertas para generar más espacios, pero cuando no se juega bien al fútbol, hay que saber ganar”, destacó el comunicador radial en diálogo con BOLAVIP.

Awad se refirió a la forma cómo el equipo de Gustavo Álvarez consiguió el triunfo: “Esta vez la U ganó a lo U. Lo que le hemos pedido cuántas veces a este equipo, que a veces sin mostrar un gran fútbol, tenga lo otro, ¡Cómo corrieron!, lo de Hormazábal fue increíble, lo de Guerrero increíble”.

El fanático de Universidad de Chile reconoció que un futbolista le cambió su parecer: “Me tapó la boca (Franco) Calderón, hizo el mejor partido desde que llegó a la U”

Respecto al zaguero argentino, Tito Awad ahondó en la opinión que había entregado anteriormente y destacó la performance: “Calderón me tapó la boca, sobre todo por la posición, porque yo dije que era patadura y que un patadura jugar de líbero entrecomillas tiene que saber mucho con la pelota en los pies, pero hoy día no falló ninguna vez, una sola vez que salió a destiempo hasta la mitad de la cancha y se generó un espacio, lo demás lo hizo todo perfecto”.

Tito Awad elogia a Franco Calderón (Foto: Photosport)

Tito Awad evalúa de buena forma a Matías Zaldivia, Marcelo Díaz y Gabriel Castellón en Universidad de Chile

El comunicador destacó el rendimiento del zaguero central, Matías Zaldivia: “Siempre bien, espero que la lesión no sea mala”. También calificó de forma positiva a Marcelo Díaz: “Deambuló un poco en el primer tiempo, en el segundo se cansó, pero estaba jugando bien”.

Además, resaltó el nivel de Gabriel Castellón: “Dio la muestra en el arco, porque es el arquero titular sin desmerecer a (Christopher) Toselli”.

El comentarista azul mencionó un futbolista que no lo dejó conforme: “Hubo puntos bajos como el Lea Fernández, traguilla. Lo único bueno que hizo fue el centro del gol”.

Tito Awad se la juega con todo con la U de Álvarez

En cuanto al proceso de Gustavo Álvarez, Tito Awad, se mostró muy convencido y se la jugó: “Desde que contratamos a Álvarez dije que éramos campeones”.

“A lo mejor voy a pecar de soberbio, me lo estoy jugando mucho antes, porque puede venir una racha mala, pero lo de Álvarez los que no juegan están igual al pie del cañón. Después se quedaron haciendo un trabajo regenerativo los que no jugaron, en la semana le pidieron libre el lunes después de ganarle a Colo Colo y no les dio libre”, añadió.

Por último, expresó que el hincha de Universidad de Chile se siente representado por el juego de Universidad de Chile: “Le preguntaron una vez cómo va ser la U de Álvarez… como se sientan identificados los hinchas de la U. Creo que hoy día cuando prendieron los 35 mil celulares del estadio, es porque le demostraron a Álvarez y el equipo que estamos totalmente identificados con la forma de jugar”.