Universidad de Chile sigue en la cima del torneo tras derrotar a Unión La Calera. El equipo de Gustavo Álvarez se quedó con el triunfo por la mínima, lo que conformó a Tito Awad.

El periodista analizó el encuentro en conversación con BOLAVIP CHILE y descartó que el cuadro azul haya sufrido más de la cuenta. Para él no hubo situaciones de peligro del rival.

“Yo creo que no fue tan duro, creo que la U fue mejor en el primer tiempo sobre todo, en donde marcó el gol y la defensa estuvo impecable. (Gabriel) Castellón no atajó ninguna pelota complicada, dominamos el partido”, señaló.

“Después, La Calera intentó algo pero llegaba hasta cierta zona. El problema es que estamos sin contundencia ofensiva”, agregó.

Tras ello, realizó su podio. ¿Quiénes fueron los mejores? “(Matías) Zaldivia un 7, ningún error, ninguno. Además metió el pase gol. Posteriormente (Fabián) Hormazábal un 7, no se equivocó nunca. Para mí esos fueron los dos mejores”, lanzó.

En dicha línea, aportó: “Después sumando y restando los dos tiempos, vienen por orden. Con un 6, (Maximiliano) Guerrero por el primer tiempo, no tanto por el segundo. Y el Príncipe Aránguiz que se mandó un segundo tiempo soberbio para mí”.

Tito Awad se rindió ante estas dos figuras de Universidad de Chile.

Un recado al archirrival

Finalmente, no quiso darle bola a la lucha con Colo Colo. Para él, primero Universidad de Chile y el resto puede esperar. Por el momento, el equipo de Gustavo Álvarez sigue en lo más alto.

“A mí me interesa ganar los cuatro partidos que ellos sufran y traten de ganar como puedan los partidos que les quedan, pero no me van a dar vuelta, ni me van a amargar una noche, ni una tarde, ninguna cosa”, advirtió.

“Ahora que sufran ellos, nosotros estamos arriba y ganamos. Cumplimos con la tarea, eso es lo importante”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será ante Coquimbo Unido. Se jugará el 9 de octubre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Será válido por la semifinal de ida de Copa Chile.