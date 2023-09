El sueño del estadio propio en Universidad de Chile es un anhelo que lleva décadas y que, según reveló Tito Awad en Hablemos del Bulla en el día de ayer, está más cerca que nunca de poder concretarse.

El reconocido hincha y comunicador azul aseguró que las materias están bastante avanzadas: “Sé que el terreno está medio avanzado, porque pertenece a alguien de la U así que ojo, pestaña y ceja”.

Awad revela diálogo con un directivo azul que prefiere no mencionar: “Estaba hablando con un directivo hace mucho rato atrás y le dije ‘qué pena que yo me voy a morir sin ve el estadio de la U’ y me dijo ‘estás hueón, lo vas a ver antes de morir’. Me lo dijo a la cara, yo sé de la compra del terreno en Lampa”.

El hincha azul sueña con su estadio propio. | Foto: Photosport

“Yo sé que el terreno es de un hincha de la U que tiene plata, nada más y que están en conversaciones. Yo podría decir mil cosas, que no va a ser un estadio solamente porque el CDA se iría para allá, todo este complejo que tenemos se iría a Lampa si se concreta y hasta se haría un mall”, destapó.

En el cierre, Tito cree que el estadio de la U es el gran negocio y legado de la S.A que administra a Universidad de Chile: “He indagado en algunas cosas y sé que es cierto. El negocio para una S.A que no ha metido un peso en la U, porque no han metido un peso, es el estadio, ese es su negocio”, cerró.

¿Cómo marcha U de Chile en el torneo?

Los azules marchan en la décima posición del Campeonato Nacional 2023 con 31 puntos y, de momento, no estaría clasificando a copas internacionales para el 2024.