La felicidad es completa en Universidad de Chile luego del triunfo por dos a uno frente a Huachipato en condición de visitante, resultado que por el instante le permite a los azules alcanzar la cima del campeonato nacional, junto a los acereros.

Y varios reaccionan a esta victoria. Uno de ellos es el comentarista José Antonio Prieto, quien valora lo hecho por Mauricio Pellegrino en el banco azul, que desde luego se construye todo desde atrás y que le ha dado resultado al entrenador.

“Es la U que ha ido construyendo Pellegrino, es clarísimo lo que construye. Una zona defensiva fuerte, potente. Defiende con cinco, tres centrales y se ha hecho fuerte desde ahí, fuertes defensivamente, una de las vallas menos batidas del campeonato”, señaló Prieto.

El periodista fue consultado si cree que la U debe ir por el campeonato, a lo que el comunicador sostuvo que por la condición actual que tienen en la tabla, deben ir a pelear esa opción por la oportunidad, que incluso, representa para la dirigencia.

“O sea, es el líder y el que es líder es su obligación ir por el título. Es la obligación de la U y una gran oportunidad para la U y para Michael Clark, para Azul Azul. Está el mercado abierto, aún pueden hacer ciertos retoques y ahí podrían pelear el titulo porque aún no aparece un super equipo”, afirmó el comentarista de Radio Cooperativa.

“Assadi desnivela”

Prieto quedó maravillado con el partido que realizó Lucas Assadi, gran figura ante los acereros. “Apareció Assadi, la 10 le queda muy bien a Assadi, no solamente en lo estético, si no en el juego. Hoy vuelve a demostrar que es el jugador que desnivela. Colectivo a la hora de recuperar, pero determinante cuando hay que atacar. No solo genera juego, no solo busca asociación, si no demuestra que tiene una capacidad en duelos individuales. Tiene cambio de ritmo, tiene gol, hoy da un tremendo salto”, manifestó.

Prieto alucina con Assadi (Photosport)

Finalmente y a modo de desglose, el periodista se atrevió a señalar que el 10 de la U dejó muy atrás en calidad a Darío Osorio. “Un golazo, un carrerón de 70 metros, con cambio de ritmo incluído con gran definición. Assadi dejó por lejos atrás a Osorio”, cerró Toño Prieto.