En las últimas horas, Diario La Tercera, reveló algunos aspectos que marcaron el inicio del trabajo semanal en el plantel masculino de Universidad de Chile donde plantel y el técnico, Mauricio Pellegrino, se dijeron las cosas a la cara.

En la explicación, el argentino les habría expuesto de manera dura los errores plasmados en el último partido ante Deportes Copiapó en una reunión en la cancha de entrenamiento, que se habría prolongado por alrededor de 30 minutos, donde los futbolistas también expusieron sus puntos de vista.

Bolavip Chile conversó con Martín Gálvez, histórico jugador azul, quien valoró el hecho que el plantel, de alguna manera, haya manifestado su incomodidad, con la situación que se vive hoy por hoy.

“Si el plantel que ha sido denostado y maltratado cuando la propuesta del técnico ha sido la equivocada y que la culpa es del grupo, pero a Pellegrino no lo he escuchado hablar mal del plantel, pero si hay algo así, me parece bien que el plantel muestre que tiene carácter, si es que fuera eso”, dijo Gálvez.

De todos modos, el recordado Tincho, instó a los jugadores a sacar a relucir sus capacidades y demostrar que ellos son quienes tienen la razón. “En ese carácter, ellos tendrán que sacar a relucir demostrando que ellos tienen la razón por sobre lo que les haya dicho el técnico”, argumentó.

Sobre si es necesario un cambio de estratega, Gálvez sostuvo que es arriesgado hacerlo a esta altura del certamen. “En ningún momento del año era bueno cambiarlo, como dijo Goldberg ‘parece ser un buen técnico’ y traer a otro es jugar a la ruleta rusa, otro también podría perder los próximos seis partidos”, expresó.

Finalmente, el ex futbolista siente que es mejor morir con las botas puestas y en ese sentido, es necesario mantener a Pellegrino. “Le tendría más fe a este técnico que conoce el plantel, aunque los resultados demuestran que eso no es un punto a favor, pero en mi experiencia demuestra que sería un error, porque podría llegar uno con sombrero de mago, pero la U no está para hacer magia”, concluyó Gálvez.

Martín Gálvez pide seguir con Pellegrino hasta el final (Archivo)

Así va la U en el Campeonato Nacional

La U marcha en el décimo lugar del Campeonato Nacional 2023 con 31 unidades, a tres de la zona de clasificación a Copa Sudamericana y a 9 de la zona de descenso.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.