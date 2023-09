Tras la caída de Universidad de Chile ante Deportes Copiapó por tres tantos a uno y que dejó muy mal parado al técnico azul, Mauricio Pellegrino, otro jugador también fue blanco de las críticas.

Y él es el delantero Nicolás Guerra, quien con su gol errado, el tanto en la propia puerta y el penal cometido a Felipe Reynero, se ganó todas las críticas habidas y por haber por su desempeño en el norte.

Y Bolavip Chile conversó con el padre de Felipe, Roberto Reynero, quien no tuvo pelos en la lengua para cuestionar el bajo desempeño del atacante estudiantil. “Yo creo que ya se le dieron dos oportunidades, que cuando llegó a Ñublense y anduvo bien, por eso volvió a la U. Pero hay jugadores que la presión, los baja de rendimiento, porque acá, hay que ganar hasta los entrenamientos“, reveló el otrora Príncipe.

Ahondando en aquello, no tuvo inconvenientes en señalar que al menos a Guerra, “pienso yo, que le quedó grande la camiseta“, afirmó sin titubeos.

Los palos a Pellegrino

El estratega universitario también recibió lo suyo de parte del ex futbolista de la U, quien argumenta que al ex Velez Sarsfield, lo salva solamente la posición que ostenta en la tabla, pero que sería un error desprenderse de él.

“A Pellegrino lo salva la posición y cambiar técnico a esta altura no corresponde porque quedan tan pocas fechas que no sería justificable”, enfatizó el ex lateral izquierdo de la U y Deportes Temuco.

Finalmente, dijo no compartir sus declaraciones tras el partido y que es señal de su mal cometido como director técnico de la U. “No era el momento de declarar así si él sabe donde viene. Está pegando los rasguños de su mala actuación, de lo que sus jugadores no captan su idea o que solo existe esa idea y no hay más. En otras circunstancias, la dirigencia hubiese tomado otras decisiones, a esta altura no tiene sentido”, cerró Reynero.

Guerra fue duramente criticado por Roberto Reynero (Photosport)

¿Cuál es el rendimiento de Universidad de Chile con Mauricio Pellegrino en el banco?

El técnico argentino llegó a comienzos de temporada con la gran esperanza de poder recuperar a Universidad de Chile en el aspecto deportivo, algo que se pensaba que podía ser así, pero desde el punto de vista del juego, no es mucho de lo que se pueda aplaudir.

En 26 partidos dirigidos, Mauricio Pellegrino ha obtenido con la U 9 victorias, ocho empates y nueve derrotas, con un 45% de rendimiento.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Los estudiantiles tienen un importante desafío y para intentar volver a los triunfos tienen otra estación este lunes 2 de octubre a las 19 horas, cuando enfrenten al cuadro de Audax Italiano.

El compromiso será en condición de local y los azules podrán recibir público en las tribunas.