En las últimas horas, se conoció de un eventual interés con oferta de por medio, de parte del club inglés del West Ham United por el jugador de Universidad de Chile, Darío Osorio, por una buena cantidad de dinero.

Algo que hizo encender las alarmas, tras la publicación del Diario The Sun donde incluso hablaban de una oferta cercana a los 10 millones de dólares por el oriundo de Hijuelas.

Sin embargo, este lunes se desvaneció todo aquello, debido a la información dada a conocer por el programa Al Aire Libre en Cooperativa, donde señalaron que la dirigencia negó tal oferta por el 11 azul.

“En la U dicen que no ha llegado nada por Osorio. Un tema que genera muchas dudas, porque el mismo artículo señala que es para reemplazar a Declan Rice, pero Osorio está usando en otro puesto. Me dicen desde la U, que no hay nada“, manifestó el periodista Maximiliano Videla.

Darío Osorio es uno de los jugadores exportables para la dirigencia azul (Photosport)

Esta situación se enmarca en una serie de clubes que han puesto el radar en Osorio, algunos con ofertas concretas como la del cuadro brasileño del Red Bull Bragantino y algunos sondeos formales, como los del Milan y el club también inglés, Wolverhampton Wanderers, pero que ninguna se ha concretado.