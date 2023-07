Héctor Tito Awad no se traga la supuesta oferta del West Ham por Darío Osorio: "Ver para creer"

Durante los últimos días, salió a la luz una supuesta oferta por Darío Osorio de parte del West Ham United de Inglaterra, reciente campeón de la Conference League europea.

Se habla de una cifra cercana a los 10 millones de dólares, convertido a moneda británica, 7,8 millones de libras esterlinas, en una situación muy llamativa si aquello se concreta en favor de la Universidad de Chile.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien se mostró bastante escéptico en relación a este tema, aunque reconoce que espera que la situación resulte ser cierta, aunque lo ve difícil.

“Como dijo Santo Tomás, ‘Ver para creer’. Esos valores que dicen de 7 millones y medio de libras esterlinas, la verdad no los creo, pero dios quiera que sea cierto. Esta del West Ham y ahora dicen que de nuevo el Milan. No se, ha sido tan manoseado este tema, que la verdad no creo”, señaló el comentarista de La Magia Azul.

Consultado sobre las palabras de Juan Cristóbal Guarello, donde el comunicador señala que estos intereses no son ciertos, si no más bien, algo que va relacionado a la manipulación de los representantes, Awad está en esa línea y que por el momento, son solo rumores.

Darío Osorio en la mira de un campeón de Europa, según The Sun (Photosport)

“Es la manera de trabajar de los representantes. Es lo mismo cuando la U sale a buscar jugadores y llegan 180 nombres y es por los representantes. Ellos son los causantes de esas ofertas ‘fuleras’ como dicen. Yo conozco y hasta el momento, son puros rumores, no ha llegado nada a la mesa de la U, afirmó el panelista de Show de Goles.

Finalmente, el periodista argumentó que de llegar esos recursos por la venta de Osorio u otro elemento del plantel, lo importante sería ocupar ese dinero en un par de refuerzos buenos, sin volverse loco y por cierto, en entrenadores capaces para las divisiones menores, para así, formar buenos jugadores.