En medio de fichajes, rumores y fuertes decisiones como el adiós de Leandro Fernández, en Universidad de Chile siguen muy de cerca la situación de su máxima estrella, Lucas Assadi, quien por estos días maneja millonarias ofertas para partir al fútbol extranjero.

Es por esa razón que en Azul Azul decidieron moverse rápido ante las tentaciones del mercado y decidieron apretar el acelerador por la joya azul quien está en el radar del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN, al ‘10’ del Romántico Viajero le ofrecieron una renovación de contrato con una importante mejora salarial.

La U desechó ofertas del extranjero por Lucas Assadi (Photosport).

“La U le ofreció en las últimas horas una extensión de contrato, con una mejora significativa del sueldo“, comentó de entrada el comentarista en el programa ‘Los Tenores’, quien analizó el panorama completo.

“El punto es el siguiente: Assadi sólo tiene un año más de contrato y como la ventana principal de transferencia no es ahora, sino en junio, cuando eso ocurriese le iban a quedar sólo seis meses de contrato, y la negociación para la U iba a ser muy desventajosa”, soltó.

Luego agregó: “El jugador podría aceptar, o pensar yo no firmo porque en seis meses negocio como jugador libre y todo lo que entra es para mí, pero los representantes que funcionan de buenas intenciones le hacen ver al jugador que es mejor estar tranquilos y tener un gesto con el club que los formó”.

“Muchas veces se establecen cláusulas de salida que no son tan altas, entonces el jugador queda con la posibilidad de aceptar una oferta más baja y no esperar amarrado a que llegue una tan grande”, comentó Hernández.

De esta forma, y en caso de aceptar la extensión de contrato, Assadi firmará con Universidad de Chile hasta diciembre de 2027, y ahora podrán negociar con mayor tranquilidad una oferta al extranjero que le permita dejar un millonario monto a las arcas azules.

En resumen…