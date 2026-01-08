Un verdadero terremoto provocó en Universidad de Chile la decisión del técnico Francisco Meneghini de ‘cortar’ a Leandro Fernández. El nuevo entrenador azul sostuvo una breve reunión con el futbolista argentino a quien le comunicó la decisión de no tenerlo en cuenta para la temporada 2026.

La decisión de Paqui pegó fuerte entre los hinchas azules quienes lo criticaron fuertemente por ‘cortar’ a una de las grandes figuras de la U en los últimos años. Este jueves, ‘Lea’ rompió el silencio y se refirió a la dura situación que vivió en el CDA.

“Anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto… Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark. Me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, explicó el atacante quien aseguró que en caso de no encontrar club se quedará en la U para pelearla.

Leandro Fernández fue cortado en Universidad de Chile (Photosport).

La airada reacción de ‘Lea’ Fernández contra ‘Paqui’

Con el correr de las horas, nuevos antecedentes salieron a la luz sobre el quiebre que remeció la temporada de la U. Según dio a conocer La Tercera, Fernández habría tenido una fuerte reacción debido a la tardanza en que Paqui le comunicó la decisión.

“Paqui citó al atacante a una reunión. En ella, le explicó las diversas razones de su salida, las que, principalmente, daban a entender que no encajaba en su idea futbolística. Al escuchar los argumentos del entrenador de 37 años, el oriundo de Santa Fe quedó muy molesto“, señala LT.

“Se produjo una fuerte discusión en la que el jugador recriminó al DT por comunicarle el 6 de enero una resolución que pudo haberle avisado con varios días de anticipación”, agrega el citado medio.

Finalmente, La Tercera afirma que la salida de ‘Lea’ habría provocado una división en el camarín azul: “el delantero tenía varios amigos, entre ellos, sus compatriotas y algunos de los veteranos”.

En resumen…