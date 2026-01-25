El estreno de Universidad de Chile en la temporada 2026 fue para el olvido, donde el cuadro azul dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini cayó por un categórico e inapelable 0-3 ante Universitario de Perú.

El cuadro nacional no tiene mucho tiempo para lamentarse, ya que la próxima semana comenzará de manera oficial la temporada debutando en la Liga de Primera 2026 donde debe imponerse desde el primer partido.

La U debuta ante Audax la próxima semana. | Foto: Universidad de Chile

El Romántico Viajero tendrá un 2026 cargado de partidos, donde disputará la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y en marzo pretende meterse en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana cuando enfrente a Palestino en el Estadio Nacional.

Así las cosas, Universidad de Chile buscará arrancar con el pie derecho en la Liga de Primera la próxima semana y encaminar un título que ha sido esquivo para los azules desde un ya lejano 2017.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano el próximo viernes 30 de enero a las 8 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién lo transmite?

El compromiso será transmitido por TNT Sports.