Universidad de Chile sigue apostando fuerte por el desarrollo y la visibilización del fútbol femenino, en una temporada donde no solo busca protagonismo deportivo, sino también marcar hitos fuera de la cancha.

En ese contexto, Las Leonas se preparan para un partido de alto impacto ante un rival de peso internacional: River Plate de Argentina, en un duelo que promete ser una verdadera fiesta en el Estadio Nacional.

Este encuentro ha generado gran expectación tanto por el nivel del rival como por el ambicioso objetivo que persigue la institución universitaria en materia de asistencia de público.

¿La razón? La U buscará romper el récord de mayor asistencia a un partido de fútbol femenino en Chile, marca que actualmente pertenece a Colo Colo, que en 2023 reunió a 19.966 espectadores en el Estadio Monumental.

La U se prepara para el inicio del torneo 2026 de la Primera División Femenina del fútbol chileno | FOTO: Universidad de Chile

Cabe recordar que el equipo dirigido por Cristóbal Jiménez ha reforzado su plantel con la llegada de importantes incorporaciones: Martina Funck en el arco, la defensora Lauryn Morales, María Silva por la banda, la volante Giselan Pino y la delantera Kathalina Guerrero, apuntando a un plantel competitivo dentro y fuera de la cancha.

¿A qué hora es el partido entre U. de Chile Femenino vs. River Plate?

El encuentro está programada para el sábado 31 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Qué canales transmiten a U. de Chile Femenino vs. River Plate?

El partido será transmitido por televisión a través de la señal de TVN, DSports (610/1610) y Dsports 2 (612/1612), además estará disponible en DGO y en Amazon Prime Video, para quiénes estén suscritos al servicio de streaming.