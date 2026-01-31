Universidad de Chile tuvo un complejo debut contra Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. El cuadro estudiantil no pudo romper el cero y empató sin goles ante el elenco de La Florida.

Por ello, el equipo de Francisco Meneghini tuvo que dar vuelta la página rápidamente y el día después afrontó un duelo amistoso. ¿Con qué fin? Darle rodaje a los futbolistas que no sumaron mayor participación ante los itálicos.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, tal enfrentamiento fue ante el combinado del Sifup y el resultado fue una nueva paridad. En esta ocasión, el marcador quedó 2-2.

Una buena noticia para los azules: Eduardo Vargas convirtió un doblete. Tras ingresar en el segundo tiempo del compromiso versus los dirigidos por Gustavo Lema, el oriundo de Renca se desahogó frente al arco rival.

De este modo, queda una importante duda: ¿será desde el arranque en el próximo partido? Octavio Rivero tomó dicho lugar en el estreno oficial y Juan Martín Lucero fue expulsado.

Universidad de Chile empató 2-2 ante el Sifup: doblete de Eduardo Vargas. (Imagen: Photosport)

El próximo desafío de Universidad de Chile

Cabe consignar que el siguiente encuentro de los universitarios será ante Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera. Se jugará el domingo 8 de febrero, desde las 12:00 horas, en el Estadio CAP-Acero.

Un importante punto a considerar: además de Juan Martín Lucero, el conjunto azul no tendrá a Felipe Salomoni. Dos duras bajas (por tarjetas rojas directas) para el viaje rumbo al sur del país.

En resumen: