La pretemporada de Universidad de Chile no solo trae intensas jornadas de trabajo físico en su nuevo búnker; también comienza a definir la identidad visual de sus nuevos rostros.

Tras confirmarse como el segundo refuerzo de la era de Francisco Meneghini, el volante paraguayo Lucas Romero ya sabe qué número portará en su espalda durante este 2026.

Según reveló el portal especializado La Magia Azul, el mediocampista de 23 años ha elegido utilizar el dorsal número “5”. Se trata de una camiseta con un peso específico en el “Romántico Viajero” y aunque en Chile ese número lo ocupan los defensas, en Argentina, Uruguay y Paraguay, el 5 es el volante central.

El dorsal estaba vacante tras la reestructuración del plantel al cierre del 2025, y el nuevo fichaje azul no dudó en tomar la responsabilidad de un número que suele ser propiedad de los estandartes del mediocampo.

Lucas Romero el nuevo fogonero de la U

Encajando en el puzzle de Meneghini

La elección del número “5” no es casualidad. En los primeros entrenamientos bajo las órdenes del “Paqui”, Romero ha asomado como el complemento ideal para la zona de volantes. Su misión será clara:

Brindar el equilibrio físico que permita a referentes como y soltarse más en la creación. Presencia física: Aportar el quite y la recuperación que el técnico considera vital para el esquema dinámico que pretende implementar esta temporada.

Integración total en el CDA

Lucas Romero ya se encuentra plenamente integrado a la dinámica del grupo. Se le ha visto muy cercano a los líderes del vestuario, lo que facilita una adaptación rápida de cara a los desafíos inmediatos, como la llave de Copa Sudamericana frente a Palestino en marzo.

Con la “5” en la espalda, el paraguayo buscará escribir su propia historia en un club que exige resultados inmediatos y donde la zona media es, históricamente, el corazón del equipo.