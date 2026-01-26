Universidad de Chile tiene un complejo panorama ante Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? Uno de sus flamantes refuerzos puede ausentarse de dicho enfrentamiento.

Tras el partido ante Universitario de Deportes, el cuerpo médico entró en alerta por una eventual lesión. Una incorporación espera por los resultados de los exámenes que se realizó en las últimas horas: ese es el caso de Octavio Rivero.

Según detalló La Magia Azul, el delantero uruguayo de 34 años tuvo que asistir a Clínica MEDS para evaluar una posible afección. Esto será clave para determinar los pasos a seguir.

“Una de las grandes apuestas ofensivas para esta temporada, es la principal incógnita de cara al estreno en la Liga de Primera 2026“, señaló el medio citado.

Cabe destacar que el atacante charrúa participó en el amistoso ante Santiago Wanderers (anotó dos goles) y luego estuvo en el viaje a Lima. Allí, sumó 84 minutos y fue reemplazado por Ignacio Vásquez.

Octavio Rivero está en duda para enfrentar a Audax Italiano. (Foto: Club Universidad de Chile)

El reemplazante de Octavio Rivero en Universidad de Chile

En caso de que el jugador afectado no esté ante los de La Florida, el nombre de Juan Martín Lucero asoma como su inminente reemplazo. Este último festejó su primer tanto en su nuevo club en el segundo duelo ante Universitario (1-0).

El siguiente compromiso de los azules será ante los itálicos, válido por la primera fecha de la Liga de Primera 2026. Dicho encuentro está pactado para el viernes 30 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

