Universidad de Chile cuenta las horas para enfrentar a Palestino por la Liga de Primera 2026. El compromiso será clave para ambos elencos: no han sumado triunfos en la competencia nacional.

Por ello, cada detalle será importante en La Cisterna y ello bien lo sabe el conjunto estudiantil: toma nota de las tres bajas confirmadas que tiene su rival de turno.

Es que para este encuentro, el equipo dirigido por Cristián “La Nona” Muñoz no contará con parte de sus estrellas. Las lesiones han generado estragos en la escuadra de colonia.

¿Qué jugadores son? Joe Abrigo (desgaro), Ariel Martínez (ligamentos cruzados) y César Munder (esguince de tobillo) se ausentarán del vital enfrentamiento ante los universitarios.

A su vez, Ronnie Fernández y Enzo Roco están en duda debido a molestias físicas. Su participación está en incertidumbre a horas del escollo: el club local no ha entregado su lista de citados.

Joe Abrigo no estará ante Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Las ausencias de Universidad de Chile

Por su parte, la visita solo tendrá un futbolista menos para intentar conseguir los tres puntos. Debido a su suspensión por dos jornadas, Felipe Salomoni verá el duelo desde las graderías.

Dicho partido entre Universidad de Chile y Palestino, válido por la Liga de Primera, está fijado para este viernes 13 de febrero. Se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En resumen: