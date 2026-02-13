Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentarse a Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. En dicho compromiso, el conjunto azul tendrá que visitar al cuadro árabe en La Cisterna.

Un duelo que sacará chispas, más considerando que ninguno de los clubes ha sumado victorias en el certamen local. Sin embargo, Óscar “Popeye” Fabbiani tiene toda la confianza depositada en la institución en la que es ídolo.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado goleador le puso sus fichas a los dirigidos por Cristián “La Nona” Muñoz. Sabe que el rival es el favorito, pero no pierde la fe.

“En esto del fútbol es así, de repente hay un equipo que anda mal, no hace goles y le salen todas, pero siempre contra la U juega bien Palestino. No sé por qué, pero siempre jugó bien”, reflexionó.

“Tiene buenos jugadores Palestino. A pesar de algunos jóvenes y todo, tiene buenos jugadores. Yo creo que con la U, no sé qué pasa, a mí me pasaba lo mismo, cuando yo jugaba con la U, nos agrandábamos más“, agregó.

Óscar Fabbiani alertó a Universidad de Chile: tiene fe en Palestino (Foto: Archivo)

Confía en Palestino ante Universidad de Chile

Finalmente, sin jugársela con un pronóstico para el encuentro (13 de febrero a las 20:30 horas), Popeye Fabbiani ratificó su tranquilidad para medirse ante la escuadra de Francisco Meneghini.

“Favorito no va a ser, porque de diez periodistas, dos te darán a Palestino, pero vamos a dar la sorpresa ahí. (El nuevo cuerpo técnico) Está bastante bien, bastante clarito”, cerró.

