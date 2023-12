Una apasionante penúltima fecha del Campeonato Nacional de Primera División se vivió el último fin de semana con tres duelos donde se pelea el título, como también el sueño de quienes desean aspirar a un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

En ese sentido, Universidad de Chile con su caída ante Cobresal, quedó muy complicada pensando en conseguir el boleto al certamen continental y depende de un milagro, como también de otros resultados.

Para empezar, los azules requieren sí o sí que Magallanes descienda de categoría, de lo contrario todo lo que puedan hacer en su próximo partido, será en vano. En ese sentido, la primera tarea de la U es ganar el último compromiso ante Ñublense.

A su vez, necesitan que Unión La Calera derrote a Universidad Católica en el Nicolás Chahuán Nazar para así, dejar sin opciones a los cruzados de acceder al torneo de clubes sudamericano.

Unión Española se transforma en el último invitado

Con su triunfo ante Colo Colo en el Estadio Monumental, Unión Española alcanzó los 36 puntos y se instaló en el décimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que los rojos de Ronald Fuentes, mantienen la esperanza de llegar a Copa Sudamericana.

Para eso, deberán vencer a Cobresal en la última jornada y esperar que los cementeros se impongan ante la UC y que la U no derrote a Ñublense. Eso sí, también les urge el descenso del Manojito de Claveles.

Será una fecha final a todo dar, donde muchos equipos se jugarán la vida para conseguir sus respectivos propósitos. Noventa minutos donde se disputa prácticamente el año para los clubes.

Unión Española, tras diez duelos sin ganar, fue al Monumental y derrotó a Colo Colo (Photosport)

¿Cuál será el último partido de Unión Española el año 2023?

Los Rojos de Santa Laura no desean ser el pato de la boda y ante Cobresal, no solo pueden dejar sin título a los mineros, si no aún mantienen la ilusión de llegar a una copa internacional.

El duelo está programado para este viernes 8 de diciembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura.