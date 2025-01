No fue un buen cierre de año 2024 para Universidad de Chile y no menos tormentoso, el arranque de este 2025 donde los problemas administrativos son el pan de cada día en el CDA.

Y mientras se busca desesperadamente al centroatacante para el equipo de Gustavo Álvarez, el cuadro femenino también hace noticia, donde vienen de obtener el subcampeonato y la clasificación a la Copa Libertadores Femenina.

Es por eso, que pese a no querer invertir mayormente en Las Leonas, de todas manera el alicaído equipo azul de mujeres, al menos, comienza a asegurar a algunas piezas importantes para la temporada que viene.

Bárbara Sánchez renueva con la U

Es así como este miércoles, se informó que la jugadora venezolana Bárbara Sánchez renovó con la escuadra universitaria, asegurando así a una de las futbolistas más queridas por la parcialidad azul.

“Juntas el 2025 Chama querida. Bárbara Sánchez seguirá con Las Leonas durante la próxima temporada. ¡A seguir defendiendo con todo nuestros colores!”, pregona la publicación de la U.

Tras estampar la firma, la Chama expresó “estoy contenta, me siento muy feliz. Tengo la ilusión y las ganas de hacer un gran año para la institución. La U es mi casa, me abrió las puertas y me dio la oportunidad de desarrollarme como atleta y profesional. Siempre voy a estar agradecida por todo lo que me ha brindado”, afirmó la jugadora.

La Chama renovó con la U (Prensa UCH)

Así, el cuadro laico comienza a definir su plantel femenino para el 2025, donde no se esperan refuerzos rimbombantes como en Colo Colo, actual tricampeón chileno.