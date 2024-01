Universidad de Chile no está para que traten mal a sus jugadores y la plana mayor de Azul Azul se hizo sentir en la ANFP en contra del DT de la Sub 23, Nicolás Córdova.

El cuadro universitario defendió absolutamente al lateral Marcelo Morales, quien fue marginado del Preolímpico por un tema físico y la forma en que se manejó Córdova para la dirigencia de la U no fue la óptima.

Por ello, la regencia laica se hizo sentir con un reclamo formal en contra de Córdova y no por haber marginado a Morales, si no que por la forma en cómo comunicó la situación física del lateral izquierdo a la opinión pública.

La molestia de la U es real por la forma que tuvo Córdova en el manejo de la situación. Según La Tercera, desde los universitarios realizaron sus descargos con el gerente de selecciones, Rodrigo Robles.

Marcelo Morales no fue al Preolímpico con La Roja y se sumó a la pretemporada de la U

La polémica se instaló cuando Córdova gritó a los 4 vientos que el jugador no cumplió con el índice de masa corporal establecido por ellos. Los modos y las formas del DT de la Selección Chilena no son compartidas en la U.

La información apunta a que el malestar de la U es por cómo se trató el tema a nivel comunicacional y sienten que expusieron a Morales de manera innecesaria y artera.

¿Qué frases dijo Nicolás Córdova que molestaron a la Universidad de Chile por el tema de Marcelo Morales?

Marcelo Shelo Morales no habría cumplido con la pauta de trabajo físico dejada por Nicolás Córdova en la Sub 23. Ante ello, el DT de La Rojita pasó la cuenta y no llevó al lateral de Universidad de Chile.

Los azules no están molestos por la marginación ni la decisión de Córdova si no de la forma en que mandó al frente al Shelo.

“El 35 por ciento de los jugadores estaba fuera de los rangos mínimos para poder competir en la medición antes de Año Nuevo y eso no puede ser. Al primer día de entrenamiento, el 50% de los jugadores llegó deshidratado”, expresó Nicolás Córdova en ADN.

Luego, el mismo DT sin nombres igualmente expuso a Morales y a Tomás Ahumada de Audax. “Yo necesito ir con la gente que esté a disposición. La buena noticia es que los demás se pusieron en condiciones y lamentablemente ahora les tocó a ellos, pero esto es fútbol profesional”, terminó.