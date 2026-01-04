Universidad de Chile sigue avanzando en el mercado de fichajes. Esta vez, la cúpula azul le bajó el dedo a una figura del medio local: su currículum no convenció para 2026.

¿De quién se trata? Durante su última campaña, se desempeñó en Palestino y tras ello su entorno lo ofreció en el equipo estudiantil. Sin embargo, la propuesta no fructificó.

Ese es el caso de Joe Abrigo. Según señaló el periodista Cristopher Antúnez en Hablemos del Bulla, el nombre del volante de 30 años fue acercado a la directiva universitaria, pero la opción fue descartada.

“Yo les voy a decir la información que tengo y que, reitero, me puedo equivocar. La información que tengo es que fue ofrecido a la U, pero no habría mucho interés“, comenzó indicando.

En dicha línea, el comunicador agregó: “No sé si eso puede cambiar el día de mañana. Hay que entender que tendría que apurar un poco a (Javier) Altamirano, en esa línea de la cancha”.

Universidad de Chile descartó a Joe Abrigo. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile le dijo que no: el 2025 de Joe Abrigo

Durante la última temporada, el jugador mencionado disputó una totalidad de 43 encuentros defendiendo a Palestino. En dichos compromisos, marcó 11 goles y entregó siete asistencias.

Cabe consignar que Joe Abrigo tiene contrato con el elenco árabe hasta diciembre de 2026. Por ende, en caso de que Universidad de Chile replantee su incorporación, tendrá que invertir en su carta.

En resumen: