Ronda de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2013 y Universidad de Chile buscaba reeditar lo conseguido dos años antes cuando se adjudicó el mencionado certamen.

No obstante, lejos de aquello, la U solo llegaría a esa ronda, tras quedar eliminados en manos del cuadro argentino de Lanús tras ser goleados por cuatro tantos a cero en el duelo de ida, disputado un 18 de septiembre de 2013 al otro lado de la cordillera.

Encuentro que tuvo una particularidad y se trata que en el minuto 81′ fue expulsado Johnny Herrera, justo cuando el entrenador Marco Antonio Figueroa ya había realizado los cambios y por ende, un jugador de campo debía asumir esa responsabilidad. El trasandino, Luciano Civelli, quien había ingresado minutos antes, tomó ese rol.

Hace algún tiempo, el ex futbolista conversó con Diario AS y reveló importantes detalles de aquel cotejo, entre ello, cómo se gestó la idea que él pasase a custodiar la portería de la U.

“Un día antes del partido, hicimos el picado y yo siempre elegía ir al arco. Recuerdo que le saco un mano a mano al Pato Rubio en el predio de Lanús y eso, le quedó en la retina al ayudante del Fantasma Figueroa”, rememoró el ex Libertad de Paraguay.

Luego, siguió con el detalle del minuto a minuto de la particular situación y que entre él y un compañero, estaba el elegido. “Cuando expulsaron a Johnny se me pasó por la cabeza, pero Isaac Díaz me dijo, ‘flaco, quédate arriba, estoy muerto‘, aunque se me cruzó por la cabeza ir al arco, aunque él me había dicho que se iba a poner y me pareció lógico”, aseveró el zurdo.

El rubio jugador resaltó la intervención que le sirvió para tomar confianza. “En eso, el árbitro dice ‘me dicen que el 11 vaya al arco’, me puse la camiseta, los guantes y fui. Armé la barrera, no me moví hasta ver el balón, porque era un tiro libre. El jugador de Lanús medio que se confió la tiró por arriba de la barrera, pero la agarré”, sentenció.

Finalmente y ya con el resultado puesto – donde a él no le anotaron – valoró el importante momento vivido en los azules quienes ese día jugaron la camiseta de color flúor.

“Luego corté algunos centros, pero fueron diez minutos que se me hicieron dos horas. Diario La Nación dijo que atajé mejor que Johnny y a todos les digo que atajé en una Copa Sudamericana. Lindo recuerdo, más allá de la eliminación”, concluyó Civelli.

A la semana siguiente y solo para la anécdota, la U venció por un gol a cero a los trasandinos con anotación de Charles Aránguiz, pero que fue insuficiente para dar vuelta el marcador. De todo eso ya, una década.

Civelli, cumplió en el arco de la U (Captura)

¿Cuándo estuvo Luciano Civelli en Universidad de Chile?

El argentino, dejó maravillado a Jorge Sampaoli en esa eliminatoria ante Libertad de Paraguay en los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2012 y de inmediato le pidió a la dirigencia que tenía que vestirse de azul.

Tras llegar para el segundo semestre a la U de ese año, el rubio se mantuvo hasta mediados del año 2014 donde entre lesiones y rendimiento, nunca pudo ser una pieza importante para la escuadra estudiantil.