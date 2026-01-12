Universidad de Chile confirmó una polémica salida en este mercado de fichajes. A pesar del malestar de un sector de la hinchada, el cuadro laico hizo oficial la partida de Leandro Fernández.

Luego de que la decisión fuera ratificada por el propio jugador (responsabilizando a Francisco Meneghini), la institución estudiantil le dijo adiós a través de redes sociales.

Con un breve mensaje, Universidad de Chile le agradeció por vestir su camiseta. Tras arribar a comienzos de 2022, el oriundo de Santa Fe se despide definitivamente.

“¡Muchas gracias, Lea! Fueron tres años de muchas emociones que los azules recordaremos siempre. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales”, lanzó la misiva.

De este modo, la escuadra universitaria se deshace de un extranjero para sus siguientes objetivos. Con la incorporación Octavio Rivero, solo resta la llegada de Juan Martín Lucero: está en su proceso final.

Universidad de Chile se despidió de Leandro Fernández. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 40 compromisos. En dichos encuentros, logró anotar 10 goles y aportar con siete asistencias.

A sus 34 años, tiene negociaciones avanzadas para firmar en Argentinos Juniors. En tal elenco, será recibido por otro viejo conocido de Universidad de Chile: el director técnico Nicolás Diez.

