Mientras el proceso de Francisco Meneghini busca regularidad en el plantel de honor, la dirigencia de la Universidad de Chile ha concretado un movimiento estratégico para el futuro.

Según el medio partidario La Voz Azul, el club universitario cerró la incorporación de Santiago Martín, una de las figuras con mayor potencial de la cantera de Santiago Wanderers, quien se sumará de inmediato a los trabajos en el Centro Deportivo Azul.

Nacido en 2009, Martín ha captado la atención de los reclutadores azules por su perfil de delantero moderno. Su posición natural es de extremo izquierdo, aunque su versatilidad le permite desempeñarse con solvencia por todo el frente de ataque. En el Departamento de Scouting de la “U”, su velocidad y despliegue físico fueron los factores determinantes para acelerar su fichaje.

El joven atacante no llega solo a las series menores. Su nombre se añade a una lista de captación de talentos externos que incluye a Martín Galdames, proveniente de Everton, y Tomás Meneses, exjugador de Deportes Melipilla. Estos movimientos confirman la intención del club de blindar su categoría Sub 18 con jugadores que ya han destacado en otros clubes del país.

La apuesta por Santiago Martín responde a una política de fortalecimiento del fútbol joven que busca asegurar el recambio generacional. La dirigencia azul entiende que la competencia en las categorías menores es cada vez más exigente, por lo que la llegada de jugadores con proyección desde equipos como el “Decano” es clave para el proyecto institucional a largo plazo.

Santiago Martín nuevo refuerzo de Santiago Wanderers

Por ahora, el joven extremo comenzará su etapa de adaptación en el CDA, integrándose a una estructura que busca pulir sus condiciones técnicas para proyectarlo al primer equipo en el mediano plazo. Mientras tanto, el equipo de Meneghini sigue enfocado en revertir el amargo sabor que dejó el reciente empate frente a Audax Italiano.

Resumen

Santiago Martín, delantero nacido en 2009, es el nuevo refuerzo de la categoría Sub 18 de la U.

El atacante llega desde Santiago Wanderers tras destacar como extremo por la banda izquierda.