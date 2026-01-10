Universidad de Chile ya prepara su participación en la temporada 2026. El conjunto dirigido por Francisco Meneghini no deja ningún detalle al azar en vísperas de una nueva campaña.

Por eso, el cuerpo técnico azul definió qué jugadores sub-21 utilizará para cumplir con el reglamento exigido por la Liga de Primera: este requiere un nacido a partir del 1 de enero de 2005 en planilla.

Y, a su vez, exige que el club sume el 70% de minutos del certamen local (1.890′) con un futbolista con dichas condiciones. ¿Quiénes fueron los escogidos por el nuevo DT estudiantil?

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el primero que asoma en la lista es Ignacio Vásquez. Luego de perder pisada en el plantel universitario en 2025, el extremo por izquierda de 19 años aparece como la principal alternativa.

Tras él, irrumpen Agustín Arce (20) y Bianneider Tamayo (20). Estos dos últimos nombres ya han tenido experiencia fuera de Universidad de Chile: registran préstamos en la reciente temporada.

Estos son los tres sub-21 elegidos por Francisco Meneghini. (Imagen: Photosport – Universidad de Chile)

Los juveniles que Francisco Meneghini utilizará en Universidad de Chile

Durante la última campaña, Ignacio Vásquez disputó una totalidad de cuatro partidos con la camiseta azul. En dichos compromisos, no marcó goles ni registró asistencias.

Por su parte, Agustín Arce sumó 14 encuentros (10 en Deportes Limache y cuatro en Universidad de Chile). Finalmente, Bianneider Tamayo jugó 14 duelos (12 por Unión Española y dos por Universidad de Chile).

En resumen: