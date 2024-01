Si había un déficit en la presente Universidad de Chile era la poca cantidad de partidos preparatorios antes que arranque el Campeonato Nacional de Primera División, pese al deseo del nuevo entrenador, Gustavo Álvarez.

Al menos, en enero confirmados tiene los compromisos de la Copa de Verano ante Universidad Católica y Coquimbo Unido a disputarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

También resta por saber lo que va a ocurrir ante Unión Española este día 20, donde solo restaría la confirmación y la puesta a la venta de los tickets, en duelo que se llevaría a cabo en el recinto del Santa Laura.

La U suma amistosos para febrero

Según informó “La Magia Azul, El Único y Verdadero Programa de la U“, los estudiantiles aseguraron dos nuevos cotejos justo en la antesala del arranque del certamen mayor de nuestro fútbol.

Primero, se llevará a cabo el partido ante Huachipato, actual campeón del balompié nacional y como señala el portal, el duelo sería el sábado 3 de febrero en el Estadio CAP de Talcahuano.

Por si fuera poco, una semana más tarde, la U viajaría a la ciudad que canta y encanta para enfrentarse a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el día 10 del segundo mes del año, según cuenta el mismo portal.

La U jugará ante Everton el día 10 de febrero en Viña (Photosport)

¿Qué ocurre con el amistoso internacional?

Se decía que el día domingo 4 de febrero la U iba a enfrentar a Emelec de Guayaquil en el Estadio Santa Laura. Lastimosamente el amistoso no se cae por la situación que vive actualmente Ecuador, si no por vicisitudes económicas de no lograr un acuerdo entre los azules chilenos y la productora que organizaba el evento, según lo averiguado.