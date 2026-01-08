Universidad de Chile sigue avanzando en el mercado de fichajes. En medio de los debates sobre quién será su nuevo goleador, el conjunto estudiantil aseguró un refuerzo para el mediocampo.
¿De quién se trata? Es seleccionado sudamericano y estuvo en la órbita de distintos clubes del continente: su nombre es Lucas Romero. El volante paraguayo de 23 años está listo para vestirse de azul.
Así lo confirmó su representante, Regis Marques, en conversación con La Gran Jugada. Según detalló el empresario, su cliente pactó su arribo a la escuadra universitaria hasta fines de 2026.
“Lucas Romero jugará en la U de Chile. Ayer cerramos los últimos detalles, estaríamos viajando mañana o pasado. Va por un año a préstamo, con opción de compra”, señaló.
De esta manera, se da por hecha la inminente salida de Sebastián Rodríguez. El mediocampista uruguayo tendrá que buscar otro rumbo para liberar un cupo para futbolistas foráneos.
Lucas Romero, el nuevo refuerzo de Universidad de Chile
Durante su última campaña, el seleccionado paraguayo disputó una totalidad de 34 encuentros con Recoleta FC. En dichos compromisos, anotó un gol y entregó una asistencia.
Ante esta ratificación, Lucas Romero se sumará a Eduardo Vargas como flamante incorporación de Universidad de Chile. En el Centro Deportivo Azul aún esperan por Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.
En resumen:
- Forma de traspaso: Romero llega en calidad de préstamo por un año (hasta diciembre de 2026) con una opción de compra a favor de Azul Azul.
- Arribo inminente: Se espera que el jugador aterrice en Santiago entre este viernes 9 y sábado 10 de enero para realizarse los exámenes médicos e integrarse a la pretemporada de Francisco Meneghini.
- Polifuncionalidad: Con 1,89 metros de estatura, Romero no solo destaca como volante de contención, sino que también puede desempeñarse como defensa central, una versatilidad que sedujo al cuerpo técnico.