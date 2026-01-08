Universidad de Chile sigue avanzando en el mercado de fichajes. En medio de los debates sobre quién será su nuevo goleador, el conjunto estudiantil aseguró un refuerzo para el mediocampo.

¿De quién se trata? Es seleccionado sudamericano y estuvo en la órbita de distintos clubes del continente: su nombre es Lucas Romero. El volante paraguayo de 23 años está listo para vestirse de azul.

Así lo confirmó su representante, Regis Marques, en conversación con La Gran Jugada. Según detalló el empresario, su cliente pactó su arribo a la escuadra universitaria hasta fines de 2026.

“Lucas Romero jugará en la U de Chile. Ayer cerramos los últimos detalles, estaríamos viajando mañana o pasado. Va por un año a préstamo, con opción de compra”, señaló.

De esta manera, se da por hecha la inminente salida de Sebastián Rodríguez. El mediocampista uruguayo tendrá que buscar otro rumbo para liberar un cupo para futbolistas foráneos.

Lucas Romero será nuevo refuerzo de Universidad de Chile. (Imagen: @Albirroja en Instagram)

Lucas Romero, el nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Durante su última campaña, el seleccionado paraguayo disputó una totalidad de 34 encuentros con Recoleta FC. En dichos compromisos, anotó un gol y entregó una asistencia.

Ante esta ratificación, Lucas Romero se sumará a Eduardo Vargas como flamante incorporación de Universidad de Chile. En el Centro Deportivo Azul aún esperan por Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

