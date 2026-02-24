Universidad de Chile no logra salir del mal momento tras nuevamente igualar frente a Deportes Limache. La U ya suma tres empates y una derrota en la Liga de Primera 2026, y para peor, se convierte en uno de los peores arranques del club en 20 años.

Ante esta situación, el exfutbolista con paso por los azules, Patricio Yáñez, no logra comprender como este jugador no juega en el equipo. El ex Colo Colo entregó su postura en diálogo con Radio Agricultura.

“Fue un error no ponerlo (Romero), que le cuesta caro. Tú lo sumas a la lista de pecados que ha cometido (Paqui). Si fuera por adaptación, no llegaría ningún jugador. Si llegan tendrían que darle 6 meses de adaptación y conocimiento”, señaló el exjugador.

Todo esto nace por la respuesta que entregó Paqui Meneghini cuando se le preguntó por la baja suma de minutos de Lucas Romero. Con lo que el argentino se excusó respondiendo que Israel Poblete conoce de mayor manera el medio local.

“Puede no gustarte, como cuando llegó bigote (Sebastián Rodríguez). Pero el partido contra Limache ameritaba piernas en esa zona y era él (Romero) me parece a mí”, agregó Yáñez.

Foto: @udechile en X. Lucas Romero no suma minutos en Universidad de Chile

Desde su llegada al CDA, Romero ha jugado solo 45′ minutos en partidos oficiales. El paraguayo fue titular en la primera fecha contra Audax Italiano, luego salió reemplazado al inicio del segundo tiempo de aquel partido por Ignacio Vásquez y desde ahí no ha vuelto a pisar las canchas.

¿Qué viene para la U?

Paqui tendrá un gran desafío el próximo fin de semana, cuando el Bulla visite a Colo Colo en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico.

