La espera está llegando a su fin y este fin de semana Universidad de Chile volverá a un campo de juego para afrontar su primer apretón de la pretemporada, donde enfrentará a nada más ni nada menos que Racing Club de Argentina.

El compromiso ante los argentinos marcará el retorno de Eduardo Vargas, quien se perfila para ser titular en los azules. Además, Octavio Rivero espera poder ver minutos en su primera aparición con la casaquilla azul.

Paqui debuta en la U. | Foto: Photosport

El encuentro, también, marcará el debut absoluto de Francisco ‘Paqui’ Meneghini en el banco de la U, donde buscará dejar en el olvido los dos buenos años que tuvo Gustavo Álvarez al mando de los azules.

Racing Club, por otro lado, llega al duelo ante Universidad de Chile después de haber hecho trabajos de pretemporada y pensando en lo que será el 2026 donde buscarán reeditar el título de la Copa Sudamericana obtenido en 2024.

Universidad de Chile vs. Racing: Día y hora

El compromiso entre chilenos y argentinos arrancará este domingo 18 de enero a las 7 de la tarde de Chile continental en el Estadio Ester Roa de Concepción.

TV: ¿Cómo ver a la U vs. Racing?

El partido se podrá ver a través de ESPN en sus señales Premium.

Streaming: Así se podrá seguir el encuentro

Vía streaming, el compromiso se podrá ver en Disney+ en su plan Premium.