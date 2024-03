Pese a algunos cuestionamientos en los primeros partidos, el defensor de Universidad de Chile, Franco Ezequiel Calderón, realizó un brillante cometido ante Colo Colo en la cancha del Estadio Monumental.

Gran primer tiempo controlando las pocas embestidas del cuadro albo y mucho trabajo en el complemento, aguantando y reventando todo lo que se venía cuando el local buscaba imperiosamente el gol del empate, que no llegó.

Sin embargo, Calderón también se jugaba un duelo individual y esta va de la mano que buscaba mantener su invicto en los partidos clásicos, algo que ostenta de su pasado en Unión de Santa Fe ante Colón y que prolonga ahora en la U.

En enero pasado en diálogo con Redgol, el defensor ya había comentado esta situación, “lo escuché, me lo dijo un nene, yo no he perdido ningún clásico. Pero es el día a día, partido a partido, pero cuando llega la semana de clásico se vive de diferente manera y no hay nada más lindo que ganar un clásico“, narró en aquella oportunidad el defensor.

Los números de Franco Calderón en el clásico

El indestructible Franco Ezequiel Calderón fue calificado con un 7.1, según Sofascore, siendo uno de los destacados en la histórica jornada azul en la comuna de Macul.

Una gran jornada para el zaguero trasandino en su primer Derby en el fútbol chileno tras su llegada en enero pasado.

Calderón frenando a un inexistente Leonardo Gil (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U en el Campeonato Nacional?

Este sábado 16 de marzo a las 18 horas, Universidad de Chile sigue en competencia con la idea de seguir con este arranque prometedor recibiendo a O’Higgins en el Estadio Nacional.

Justamente, ambos equipos marchan en el segundo lugar de la tabla de posiciones con nueve puntos.