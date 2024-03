"Universidad de Chile ya no es un equipo que trata de clasificar a copitas, piensa en ganar campeonatos"

Universidad de Chile comienza a ilusionarse con el título tras derrotar 3-1 a Cobreloa. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez fue hasta la altura de Calama y cosechó una importante victoria. Para Rodrigo Herrera, este resultado le comienza a pavimentar el título a los azules, que tienen una mentalidad diferente este 2024.

Así lo explicó el periodista en conversación con Bolavip Chile. Luego de analizar el triunfo de la U en el Estadio Zorros del Desierto, explicó el principal cambio en la actitud de los azules. Para el comunicador, fue un duelo que no representó mayores dificultades para los capitalinos.

“La U se complicó en los primeros minutos, digno del ímpetu clásico de Cobreloa, pero lo resolvió sin despeinarse demasiado. Ha superado los problemas y las dudas del partido contra Cobresal. Como se dio, fue fácil para la U”, comenzó indicando Herrera.

“La U ya está pensando en grande. Le sacó seis puntos a Colo Colo, no es fácil y eso no siempre se hace. La U no es un equipo para pensar en tratar de clasificar a copitas, es para pensar en ganar campeonatos”, agregó el reconocido comunicador nacional.

La U logró importante triunfo ante Cobreloa (Foto: Photosport)

Universidad de Chile llega a la cima del torneo

Con la victoria sobre Cobreloa, en Universidad de Chile festejan haber llegado a la cima del torneo local. Los azules acumulan 19 puntos, los mismos que Deportes Iquique, aunque con una gran diferencia: la diferencia de goles.

En este momento, Iquique tiene +9 en dicho ítem y la U +7. Ante tal situación, los Dragones Celestes se posicionan como líderes del torneo local. Cabe destacar que ambos elencos todavía no se enfrentan en la primera rueda. Ello sucederá en la undécima fecha.

Cuándo juega la U

El próximo partido de la U será contra Unión Española el domingo 7 de abril. Tal compromiso se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.