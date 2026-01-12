Universidad de Chile ha iniciado una reestructuración profunda de su plantel para la temporada 2026 tras la llegada del director técnico argentino Francisco “Paqui” Meneghini.

En las últimas semanas, varios jugadores han sido desvinculados del club o enviados a préstamo, siguiendo la estrategia del ex DT de O’Higgins de ajustar el equipo a su estilo de juego.

Uno de esos casos es Jeison Fuentealba, jugador formado en la U que debutó en el profesionalismo bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, pero que luego debió salir en busca de más oportunidades para seguir creciendo.

Fuentealba sale nuevamente a préstamo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Jeison Fuentealba sigue en Universidad de Concepción

En este contexto, se oficializó que Fuentealba continuará defendiendo la camiseta de Universidad de Concepción por tercer año consecutivo a préstamo desde el Romántico Viajero.

“Continúa la función. Jeison fue una pieza fundamental en la obtención del título de ascenso de nuestro club y continuará defendiendo estos colores con compromiso, carácter y ambición, en Primera División”, expresó el cuadro penquista.

Desde su llegada al Campanil, Fuentealba ha disputado 50 partidos, lleva siete goles y dos asistencias, y fue una de las grandes figuras en la obtención del título de la Primera B.

En síntesis…