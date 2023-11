Universidad de Chile en esta jornada disputará una nueva edición del Clásico Universitario ante Universidad Católica, en la que los ‘Azules’ se jugarán su gran chance de ir al acecho de su archirrival para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2024.

Para este compromiso, una de las grandes novedades del conjunto ‘Laico’ sería la titularidad de Lucas Assadi, algo que el ex futbolista, Dante Poli comentó en el programa ‘F90’ de ESPN, en la que le pone una gran tarea al jugador.

“Ese es el problema, de lo incierto que es la U y lo incierto que es Assadi, evidentemente es un chico con muchas condiciones, que todo el mundo espera que explote en algún momento y tenga esa relevancia que tuvo hace no tanto tiempo cuando la U no tenía un buen equipo”, comenzó indicando Poli.

Siguiendo con aquello, el ex zaguero agrega “no ha podido consolidar esa capacidad individual que él tiene. La U no tiene un mal equipo, en general me parece que pone Pellegrino de todo lo bueno que tiene”.

Su gran problema con Lucas Assadi

El ex futbolista ha tenido una constante línea de no estar muy maravillado con lo que es Lucas Assadi, en la que ha indicado que sin duda el gran problema del jugador ha sido sobre su falta de definición a un puesto dentro del campo de juego, algo que hasta día de hoy, aún no logra definir.

“Mi problema con Assadi es algo que es relevante en su carrera, más allá de su presente, es ¿de que juega? ¿de que lo puedo comprar? yo como dirigente, entrenador, gerente deportivo ¿de que quiero contratar a ese chico?, ¿volante creativo? ya no existen en Europa, ya lo descartas”, detalló.

Assadi sería la gran novedad en esta jornada en la U | Foto: Photosport

“Cuando un entrenador no te entrega esa herramienta definitiva para explotar todas tus condiciones, terminas en una zona tan ambigua que detienes tu carrera, ese es mi problema con Assadi, me estaba pasando con Osorio , pero el chico este tiene tantas condiciones que terminó siendo vendido”.

Finalmente, Poli le dio un ultimátum a Lucas Assadi sobre lo que es futuro dentro del fútbol, en la que también le deja una importante labor a su entrenador para poder ayudarlo con aquello.

“Si Assadi no se define en algo y el técnico tampoco lo orienta en cómo canalizar sus condiciones, va terminar siendo un jugador tan aleatorio, que no lo vas a poder contratar porque no juega en ningún puesto en específico”, cerró.

¿Cuándo jugará Universidad de Chile el Clásico Universitario ante la UC por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se preparará para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario ante la Universidad Católica, el cuál se disputará este sábado 11 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.