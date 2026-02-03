Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo el día de mañana en Paraguay por la ida de los playoffs de Copa Libertadores. El partido se llevará a cabo a las 21:30 horas en el Estadio Río Parapití, en donde fue citado el ex Colo Colo, Esteban Pavez.

El mediocampista chileno podría tener su esperado debut en el conjunto peruano, esto ya que se encuentra en la lista de volantes convocados para el estelar encuentro.

Foto: @clubaloficial en X. Esteban Pavez en la lista de convocados

El formado en el Cacique se retiró de la peor manera posible del club que lo formó, ya que tuvo un año para el olvido en 2025 tras ser el capitán del equipo. Al ex Tijuana se le criticó ampliamente por su manera de jugar y por sus actitudes fuera de la cancha.

Ante estas situaciones, Pavez demostró que se marchó sentido del club, aún más con los hinchas que lo vieron crecer dentro de la institución.

Tras el nivel demostrado en los Albos, se reencontró con un ex técnico que lo dirigió en uno de sus pasos por Colo Colo, Pablo Guede.

Foto: @clubaloficial en X. Esteban Pavez viajó para enfrentar a 2 de Mayo.

El ex seleccionado nacional podría realizar su anhelado debut en su nuevo club en un verdadero partidazo, en donde el conjunto peruano buscará avanzar de la primera ronda de clasificación de la Copa Libertadores.

¿Qué viene para Esteban Pavez?

Si no llegase a debutar en este encuentro, lo más probable es que lo haga en el siguiente, cuando Alianza Lima reciba a Comerciantes Unidos el próximo domingo 8 de febrero a las 20:00 horas por la segunda jornada de la Liga Peruana.

En síntesis