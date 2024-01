Universidad de Chile goleó 4-0 a Unión Española en el primer partido de Gustavo Álvarez en la banca azul, partido que además marcó la vuelta de Marcelo Díaz luego de 12 años.

Carepato se robó los aplausos en el estadio Santa Laura donde los hinchas universitarios vibraron al ver al 21 con la cinta de capitán, además después del encuentro hubo una especial postal donde el volante cantó las canciones azules junto a Los de Abajo.

Víctor Hugo Castañeda conversa con Bolavip dandole un súper like al retorno del mediocampista. “Siempre lo dije, lo reitero, creo que Marcelo va a ser un aporte en el camarín, jugando y no jugando”, afirma el ex azul que ganó el bicampeonato 1994-1995.

El histórico azul fue el que dirigió a Díaz en La Serena cuando no tenía espacio en la U, por eso lo conoce bien y se atreve a decir que “es un jugador que está por sobre la media intelectualmente del fútbol chileno, es un profesional y le va a hacer muy bien al camarín”.

Víctor Castañeda se ilusiona con la vuelta de Marcelo Díaz.

En esa misma línea Castañeda agrega que “ojalá lo acompañe el físico, no tenga lesiones y claramente un jugador como él, de esas características, en el fútbol nacional no las hay”.

Víctor Hugo Castañeda habla de Marcelo Díaz y los refuerzos



Respecto al nivel de los nuevos jugadores que tiene Universidad de Chile, el también ex estratega azul aclara que “soy bien mesurado, en el tema de que jugar en la U no es fácil. Prefiero verlos jugar”.

VHC incluso se atreve a dar un ejemplo. “En los últimos cinco años los dos mejores laterales derechos han estado en la U, que en algún momento fue Andía y Juan Pablo Gómez, pero su rendimiento en la U no fue el mismo que mostraron en los equipos donde estuvieron, por eso hay que tomarlo con mucha cautela”, asegura.

Análisis del triunfo de la U

“Vi un rato, un equipo que intenta jugar, que prioriza la tenencia de la pelota, pero con muy poco peso arriba”, advierte.

Agregando que “es un partido de entrenamiento, un partido amistoso. Puede marcar ciertas cosas, pero hay que tomarlo con mucha tranquilidad”.