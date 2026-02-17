Universidad de Chile no ha tenido un grato inicio bajo el mandato de Francisco Meneghini y ello despertó una dinámica entre los hinchas azules: postular a posibles reemplazantes para el entrenador argentino.

En tal ejercicio, el nombre de un viejo conocido comenzó a esparcirse con fuerza en redes sociales. La figura de Martín Lasarte es inolvidable y más de algún fanático laico anhela su retorno al club con el que fue campeón en 2014.

Y en dicha línea, la ilusión de los seguidores universitarios creció con unas recientes declaraciones del DT uruguayo, en las que aseguró que uno debía volver donde fue feliz.

Sin embargo, el estratega charrúa esclareció lo expresado y le bajó la persiana a una vuelta a la U… por el momento. Conversó en exclusiva con BOLAVIP Chile y explicó a qué se refirió.

“Nunca digo nada con segunda. Yo lo dije porque lo sentí, porque me sentí feliz ahí, porque uno donde estuvo contento siempre quiere volver“, lanzó el director técnico.

Martín Lasarte contó la firme sobre un eventual regreso a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Martín Lasarte está lejos de Universidad de Chile

Sobre el mismo punto, el monarca del Torneo Apertura 2014, la Copa Chile 2015 y la Supercopa 2015 aclaró su panorama. Está libre y nadie lo contactado desde la cúpula estudiantil: solo ha recibido sondeos desde fuera de Sudamérica.

“Yo no he hablado con nadie, nadie me ha llamado, o sea que no pasa nada. No sé por qué ahora le han dado un poco más a todo esto”, señaló sobre su eventual regreso a Universidad de Chile.

“He tenido algunas cosas, pero para allá, para el Medio Oriente. Es más complicado, hay que dejar muchas cosas en el camino. La verdad que no estoy muy afín a esa situación”, cerró.

