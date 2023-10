El ex defensor nacional, Waldo Ponce sin duda que fue una de las piezas claves de lo que fue aquella Selección Chilena que partió al Mundial de Sudafrica 2010, en la que fue uno de los grandes puntales en la zaga.

Durante las últimas horas, el ex jugador fue sometido al reconocido test de preguntas de la comunicadora, Constanza Solar denominado ‘Un cortito con’, en la que dejó varias respuestas interesantes.

Una de las preguntas realizadas al otrora defensor, era sobre quien es el mejor jugador en su puesto hoy, en la que nombró a Paulo Díaz.

Siguiendo con la Selección, ‘Waldini’ confesó que su momento más memorable fue jugar el Mundial con Chile, destacó a Arturo Vidal y Gary Medel como los jugadores con más sangre que ha jugado y se mojó con una respuesta al tener que elegir entre Alexis Sánchez y Arturo Vidal, en la que se decantó por el ‘King’.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

Sobre la actualidad, el jugador con pasado en la U confesó que le hubiera gustado ver jugar a Humberto Suazo nuevamente con la Selección Chilena, apuntando a que merecía una oportunidad para los Juegos Panamericanos.

“Me hubiera encantado, hemos coincidido con el ‘Chupete’ en varias cosas, pero porque no haberle dado una oportunidad, hay gente que toma esa decisión, yo se la hubiera dado”, declaró.

Finalmente, Ponce fue consultado sobre su preferencia por Lucas Assadi o Darío Osorio, en la que se quedó con este último y dejó su gran razón por la que no le satisface el hoy jugador de la U

“Me quedó con Osorio, siento que Assadi no me representa en el sentido de que de repente no lo veo muy enojado, como que no se pica, como que no me demuestra algún sentimiento, sin conocerlo, que me gustaría que expresara”, cerró.