"Ya no resiste más": Cristián Caamaño le pide de manera urgente a Gustavo Álvarez hacer este cambio en Universidad de Chile

Universidad de Chile se puso al día con su duelo pendiente de la Fecha 1 ante Cobresal en el día de ayer, donde azules y nortinos empataron a dos tantos en uno de los compromisos más vibrantes de lo que va del Campeonato Nacional 2024.

Los azules se pusieron en ventaja en dos ocasiones, pero en ambas no supo administrar el gol y Cobresal les empató rápidamente. El segundo tanto de los dirigidos por Gustavo Huerta contó con la complicidad de Emmanuel Ojeda, quien cometió un grosero error.

Cristián Caamaño, periodista y panelista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, analizó el empate azul y le hace un pedido urgente a Gustavo Álvarez por Ojeda: “La U no le encontró la vuelta, no le pudo tomar la mano y esta innovación de Ojeda como central por la derecha no resiste más ante ciertos rivales”, dijo.

Emmanuel Ojeda la pasó mal con Munder. | Foto: Photosport

“La U las ventajas no las supo administrar. Yo creo que, a partir de ahí, la U jugó mucho con la adrenalina de afuera, muy ansiosa. A ratos le genera apresuramientos al equipo, toma de malas decisiones”, complementó.

Caamaño espera que la maniobra de Álvarez no se repita de nuevo, diciendo que “Al mediocampo le falta una pieza que le sobra en el fondo, esto de Ojeda te puede resultar en algún partido más arropado, pero cuando hay que ir a buscar el partido, a la U le faltaron triangulaciones por dentro”, cerró.

Ahora, la U piensa en lo que será el duelo del domingo ante Cobreloa, donde dependiendo del resultado de Deportes Iquique ante O’Higgins lo podría dejar como el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024.

Universidad de Chile en lo alto de la tabla

Los azules treparon hasta el segundo lugar de la tabla con 13 puntos, los mismos que Deportes Iquique, pero con peor diferencia que el cuadro que hoy por hoy dirige Miguel Ramírez.