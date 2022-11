Aries (marzo 21-abril 20)

La suerte está regresando a tu vida y poco a poco todo lo que tocas vuelve a brillar. Así como en las malas, en las buenas debes ser sereno para no tomar decisiones apresuradas por la felicidad del momento.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Si la personas que amas está molesta, no lo tomes como algo personal en tu contra. Cada mente es un mundo aparte y tal vez está pasando por problemas que tú no puedes ver. Solo debes prestar tu apoyo y comprensión.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No dejes que un par de problemas que aparecerán al comenzar tu jornada, arruinen un buen día. Si tienes la capacidad suficiente de resolverlos, al acostarte ni recordarás por qué te causaron preocupación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

De vez en cuando hace muy bien el quedarse solo en caso y antes de escuchar a otros, escucharse a sí mismo. Debes tomar una pausa y reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor, para lo cual es importante estar conectado con tu corazón.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estás cerca de lograr conquistar a ese amor que por tanto tiempo te ha quitado el sueño, pero ahora debes ser paciente y no presionar demasiado. El trabajo ya lo tienes hecho, solo espera a que llegue el resultado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Por mucho que quieras a las personas, no debes basar tu vida en ella. No todos tienen las mismas buenas intenciones que tú, por lo cual no puedes confiar a ciegas. Es la mejor forma de evitar decepciones a futuro.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Estás en frente de un gran obstáculo lo cual te bloquea a ratos, pero la única forma de superarlo es yendo hacia él de manera directa. Rodearlo solo te llevará por un camino más largo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Ha sido un periodo muy bueno en lo laboral, pero ahora debes preocuparte por arreglar lo que has dejado de lado en tu familia. Es importante encontrar el equilibrio en tu vida y sobre todo con tus seres amados.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy puede ser un gran día, pero debes poner mucho de tu parte. Las cosas no saldrán bien por arte de magia. Necesitas tener claro lo que quieres hacer y para ello debes escuchar a tu mente, ya que no se equivocará en esta jornada.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ese viaje que hace mucho tiempo lo tienes en tu cabeza, debes concretarlo hoy. Quizás no realizándolo de inmediato, pero al menos comprando el pasaje o haciendo el plan que te llevará hasta ese destino soñado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Has dejado de lado últimamente a tu pareja, por lo que en esta jornada tendrás que recompensarla con tu cariño y atención. Es la persona que ha estado contigo siempre, se merece que tú también le entregues tu amor.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No dejes que los problemas del trabajo te distraigan en un día que está pensando para la familia. Cada situación a su debido momento y este no es el de lo laboral. Tus seres queridos necesitan conectarse contigo.