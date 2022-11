Aries (marzo 21-abril 20)

Es un buen momento para lograr estableces nuevas relaciones, ya sea de amistad o de algo más. También es la oportunidad ideal para recuperar el contacto con personas que, por diversos motivos, se han alejado. Si hay cariño, nunca es tarde.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Pasaste mucho tiempo realizando planes para este día, pero la vida siempre da sorpresas y las cosas no saldrán como esperabas, pero deberás tener la fortaleza para lograr sacar las cosas adelante de todas maneras.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Has tenido mucho trabajo y eso te ha provocado un desgaste importante. Tu mente y tu alma necesitan cambiar de aire, por lo que es un día perfecto para salir a descubrir la naturaleza y mantenerse alejado de las pantallas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Si las cosas no se te están dando de la mejor manera en el camino que elegiste, quizás es porque la vida te está avisando que no vas en la dirección correcta. A veces hay que saber interpretar las señales que nos entrega el universo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Desde hace mucho tiempo que te encuentras luchando por un amor que tú crees que es el correcto, sin embargo, aún no has conocido su verdadera cara y quizás eso te podría decepcionar. No te aferres a lo que no depende de ti.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Las cosas no se te están dando como quieres que salgan. Esto ha sido una tendencia negativa de los últimos días que te tiene algo molesto, pero debes conservar la calma. Así como vienen las malas, también llegan las buenas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Debes dejar de entrar en peleas con las personas que siempre han estado para ti. Las que te han fallado ya están lejos, pero haces responsable a los que se quedan contigo en las buenas y en las malas. La paciencia de los demás no es eterna.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Estás en un momento clave por eso que tanto has luchado. No debes perder la paciencia. En esta situación, el moverte con inteligencia y sutileza es más importante que hacer las cosas de manera brusca. Eso que esperas te llegará muy pronto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Eres un privilegiado y todos lo saben. Todos menos tú. Debes aprender a valorar todo lo que tienen y comenzar a mirar la mitad llena del vaso. La vida te sonríe y es hora de que tú también le sonrías de vuelta.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Un giro inesperado alterará todos tus planes, pero para bien. Una noticia que no te esperabas quizas a la primera te causará preocupación, sin embargo, pronto verás que será de las mejoras cosas que te ha sucedido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Un buen domingo te dejará cargado de optimismo y buenas esperanzas para lo que será la semana. A esta altura del año es normal que acuses desgaste, pero los resultados positivos que has recibido hacen que sigas adelante con más ganas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

En ocasiones sientes que tienes todo perdido, pero algo de último momento te dará la satisfacción de tener el deber cumplido. De alguna forma u otra, siempre logras llegar a la meta de lo que sea.